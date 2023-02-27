(Рогозина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Григорий
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Рогозина) Анна
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рогозин Самойло Григорьевич
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Рогозина) Софья
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Роман
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Рогозина) Татьяна
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Рогозина) Мавра
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Смерть
Неизвестно