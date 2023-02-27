(Рогозина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Григорий

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Рогозина) Анна

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рогозин Самойло Григорьевич

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Рогозина) Софья

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Роман

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Рогозина) Татьяна

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Рогозина) Мавра

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Смерть
Неизвестно

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