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Дудка Григорий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Жена: Дудка Ирина (Арина) Ивановна

Нижний Тюхтет, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Поручители: по жениху и невесте: участка Тюхтет крестьяне Петр Диомидов Рыжанков, Яков Дудка, Григорий Емельянов Дудка и Федор Войцехович
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Сын: Дудкин Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Дудка Ирина (Арина) Ивановна

Нижний Тюхтет, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.05.1913 ст.

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Дудка Ирина (Арина) Ивановна

Нижний Тюхтет, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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