Дудка Григорий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Поручители: по жениху и невесте: участка Тюхтет крестьяне Петр Диомидов Рыжанков, Яков Дудка, Григорий Емельянов Дудка и Федор Войцехович
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Дудка Ирина (Арина) Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1913 ст.
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Дудка Ирина (Арина) Ивановна
Смерть
Неизвестно