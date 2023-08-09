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Дудкин Антон Григорьевич

Место рождения

Нижний Тюхтет, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.01.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1912 ст.

Отец: Дудка Григорий Сидорович

Мать: Дудка Ирина (Арина) Ивановна

Нижний Тюхтет, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край