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Дудкин Антон Григорьевич
Дудкин Антон Григорьевич
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Место рождения
Нижний Тюхтет
, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
15.01.1912 ст.
Пол
Мужской
Отец
Дудка Григорий Сидорович
Вычислено 1881 г.р.
Мать
Дудка (Шлупикова) Ирина (Арина) Ивановна
Около 1887 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Рождение
15.01.1912 ст.
Отец:
Дудка Григорий Сидорович
Мать:
Дудка Ирина (Арина) Ивановна
Нижний Тюхтет
, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
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