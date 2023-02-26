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Косьма Фомин

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

03.08.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Фома

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1776

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Ирина Мартинова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1793

Дочь: Мелания Косьмина

Мать ребёнка: Ирина Мартинова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1793

Сын: Никита Косьмин

Мать ребёнка: Ирина Мартинова

Рождение ребёнка
08.01.1794

Дочь: Домникия Косьмина

Мать ребёнка: Ирина Мартинова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Ирина Мартинова

Рождение ребёнка
23.01.1797

Сын: Максим Косьмин

Мать ребёнка: Ирина Мартинова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1799

Дочь: Ирина Косьмина

Мать ребёнка: Ирина Мартинова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Мартинова

Смерть
03.08.1808
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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