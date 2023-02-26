Косьма Фомин
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1768
Дата смерти03.08.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1776
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Ирина Мартинова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1793
Дочь: Мелания Косьмина
Мать ребёнка: Ирина Мартинова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1793
Сын: Никита Косьмин
Мать ребёнка: Ирина Мартинова
Рождение ребёнка
08.01.1794
Дочь: Домникия Косьмина
Мать ребёнка: Ирина Мартинова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Ирина Мартинова
Рождение ребёнка
23.01.1797
Сын: Максим Косьмин
Мать ребёнка: Ирина Мартинова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1799
Дочь: Ирина Косьмина
Мать ребёнка: Ирина Мартинова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Мартинова
Смерть
03.08.1808
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.