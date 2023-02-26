Марфа Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти29.02.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагия Федосова
Отец ребёнка: Федос Матвеев
Рождение ребёнка
23.04.1793
Сын: Георгий Федосов
Отец ребёнка: Федос Матвеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
20.06.1794
Сын: Иоанн Федосов
Отец ребёнка: Федос Матвеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
28.07.1797
Дочь: Параскева Федосова
Отец ребёнка: Федос Матвеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
16.10.1799
Дочь: Пелагия мл
Отец ребёнка: Федос Матвеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
23.11.1802
Сын: Григорий Федосов
Отец ребёнка: Федос Матвеев
Рождение ребёнка
07.06.1806
Дочь: Акилина Федосова
Отец ребёнка: Федос Матвеев
д.Холмы
Смерть
29.02.1832
д.Холмы