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Марфа Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

29.02.1832

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Фома

Мать: ?

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагия Федосова

Отец ребёнка: Федос Матвеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1793

Сын: Георгий Федосов

Отец ребёнка: Федос Матвеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
20.06.1794

Сын: Иоанн Федосов

Отец ребёнка: Федос Матвеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
28.07.1797

Дочь: Параскева Федосова

Отец ребёнка: Федос Матвеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
16.10.1799

Дочь: Пелагия мл

Отец ребёнка: Федос Матвеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
23.11.1802

Сын: Григорий Федосов

Отец ребёнка: Федос Матвеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1806

Дочь: Акилина Федосова

Отец ребёнка: Федос Матвеев

д.Холмы
Смерть
29.02.1832
д.Холмы
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