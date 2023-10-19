Юхименко Мария Савелиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхименко Мария Савелиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юхименко Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: Колот Еврокия Афанасиевна

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колот Ольга Афанасиевна

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колот Нина Афанасиевна

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Тихон Афанасиевич

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Николай Афанасиевич

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Илья Афанасиевич

Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович

Смерть
Неизвестно
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