Юхименко Мария Савелиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юхименко Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: Колот Еврокия Афанасиевна
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колот Ольга Афанасиевна
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колот Нина Афанасиевна
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колот Николай Афанасиевич
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колот Афанасий Игнатович
Смерть
Неизвестно