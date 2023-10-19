Колот Нина Афанасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филиппов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сагач Стефан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно