Колот Нина Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Нина Афанасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колот Афанасий Игнатович

Мать: Юхименко Мария Савелиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагач Леонид Стефанович

Отец ребёнка: Сагач Стефан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагач Стефан Федорович

Смерть
Неизвестно
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