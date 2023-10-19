Колот Еврокия Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Еврокия Афанасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1896

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1896

Отец: Колот Афанасий Игнатович

Мать: Юхименко Мария Савелиевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Косуля Иван Маркович

Отец ребёнка: Косуля Марк Сергеевич

Рождение ребёнка
02.09.1922

Дочь: Косуля Елизавета Марковна

Отец ребёнка: Косуля Марк Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Косуля Александр Маркович

Отец ребёнка: Косуля Марк Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косуля Лидия Марковна

Отец ребёнка: Косуля Марк Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косуля Марк Сергеевич

Смерть
1980
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