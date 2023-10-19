Колот Еврокия Афанасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1896
Дата смерти1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1896
Рождение ребёнка
1915
Сын: Косуля Иван Маркович
Отец ребёнка: Косуля Марк Сергеевич
Рождение ребёнка
02.09.1922
Дочь: Косуля Елизавета Марковна
Отец ребёнка: Косуля Марк Сергеевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Косуля Александр Маркович
Отец ребёнка: Косуля Марк Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косуля Лидия Марковна
Отец ребёнка: Косуля Марк Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980