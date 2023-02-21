Лаптев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Андрей

Лаптев Андрей

avatar

Место рождения

Оренбургская обл.

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Около 1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Лаптева Дора Андреевна

Мать ребёнка: Лаптева Евдокия (Прасковья) Захаровна

Жердино,Матвеевскийр/он,Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Лаптева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Лаптева Евдокия (Прасковья) Захаровна

Абдулино, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лаптев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Лаптева Евдокия (Прасковья) Захаровна

Абдулино, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Евдокия (Прасковья) Захаровна

Смерть
Около 1949
Абдулино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close