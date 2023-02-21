Лаптев Андрей
Место рожденияОренбургская обл.
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Лаптева Дора Андреевна
Мать ребёнка: Лаптева Евдокия (Прасковья) Захаровна
Жердино,Матвеевскийр/он,Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Лаптева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Лаптева Евдокия (Прасковья) Захаровна
Абдулино, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Лаптева Евдокия (Прасковья) Захаровна
Абдулино, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1949
Абдулино