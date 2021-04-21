Лаптева Дора Андреевна
Место рожденияЖердино,Матвеевскийр/он,Оренбургская обл.
Дата рождения15.09.1901
Дата смерти20.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1901
Отец: Лаптев Андрей
Жердино,Матвеевскийр/он,Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
07.04.1925
Дочь: Марникова Нина Павловна
Отец ребёнка: Марников Павел
Абдулино Оренбургской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марников Павел
Смерть
20.07.1985