Лаптева Дора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Дора Андреевна

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Место рождения

Жердино,Матвеевскийр/он,Оренбургская обл.

Дата рождения

15.09.1901

Дата смерти

20.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1901

Отец: Лаптев Андрей

Мать: Лаптева Евдокия (Прасковья) Захаровна

Жердино,Матвеевскийр/он,Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
07.04.1925

Дочь: Марникова Нина Павловна

Отец ребёнка: Марников Павел

Абдулино Оренбургской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марников Павел

Смерть
20.07.1985
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