Лаптева (Воронова) Евдокия Захаровна
Место рожденияИзмайловка, оренбургской обл.
Дата рожденияОколо 01.08.1880
Дата смертиС 01.11.1950
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1880
Отец: Воронов Захар Сергеевич
Мать: Ульяна Григорьевна
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Муж: Лаптев Андрей Фокич
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Лаптева Дора Андреевна
Отец ребёнка: Лаптев Андрей Фокич
Рождение ребёнка
После 07.10.1906
Сын: Даль (Лаптев) Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Лаптев Андрей Фокич
Рождение ребёнка
Около 17.07.1913
Дочь: Лаптева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лаптев Андрей Фокич
Смерть
С 01.11.1950