Лаптева (Воронова) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Воронова) Евдокия Захаровна

Место рождения

Измайловка, оренбургской обл.

Дата рождения

Около 01.08.1880

Дата смерти

С 01.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1880

Отец: Воронов Захар Сергеевич

Мать: Ульяна Григорьевна

Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Муж: Лаптев Андрей Фокич

Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Лаптева Дора Андреевна

Отец ребёнка: Лаптев Андрей Фокич

Рождение ребёнка
После 07.10.1906

Сын: Даль (Лаптев) Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Лаптев Андрей Фокич

Рождение ребёнка
Около 17.07.1913

Дочь: Лаптева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лаптев Андрей Фокич

Смерть
С 01.11.1950

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