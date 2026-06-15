Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ Около 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1808

умер Неизвестно

Супруги
(Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА1817 г.р.
Дети
(Нестелей) НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА1845 г.р.
Филатова (Нестелей) ВЕРА СЕМЁНОВНА1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1844

Жена: (Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Нестелей) НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА

Мать ребёнка: (Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Филатова (Нестелей) ВЕРА СЕМЁНОВНА

Мать ребёнка: (Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

Смерть
Неизвестно

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