Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ
мужской, родился Около 1808
умер Неизвестно
Супруги
(Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА1817 г.р.
Дети
(Нестелей) НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА1845 г.р.
Филатова (Нестелей) ВЕРА СЕМЁНОВНА1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Нестелей) НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА
Мать ребёнка: (Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Филатова (Нестелей) ВЕРА СЕМЁНОВНА
Мать ребёнка: (Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
Смерть
Неизвестно