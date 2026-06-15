(Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
женский, родилась 1817
умерла Неизвестно
Мать(Княжна Еникеева) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНАОколо 1777 г.р.
ОтецОлферьев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ1780 г.р.
Супруги
Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧОколо 1808 г.р.
Дети
(Нестелей) НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА1845 г.р.
Филатова (Нестелей) ВЕРА СЕМЁНОВНА1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Нестелей) НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА
Отец ребёнка: Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Филатова (Нестелей) ВЕРА СЕМЁНОВНА
Отец ребёнка: Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ
Смерть
Неизвестно