(Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

(Олферьева) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1817

умерла Неизвестно

Мать
(Княжна Еникеева) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНАОколо 1777 г.р.
Отец
Олферьев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ1780 г.р.
Супруги
Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧОколо 1808 г.р.
Дети
(Нестелей) НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА1845 г.р.
Филатова (Нестелей) ВЕРА СЕМЁНОВНА1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Олферьев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: (Княжна Еникеева) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Около 1844

Муж: Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Нестелей) НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА

Отец ребёнка: Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Филатова (Нестелей) ВЕРА СЕМЁНОВНА

Отец ребёнка: Нестелей СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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