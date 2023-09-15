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Мартынов Андрей Никитович

Место рождения

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1900

Дата смерти

18.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: Мартынова Анна Ивановна

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1924

Дочь: Мартынова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна

Рождение ребёнка
10.08.1930

Сын: Мартынов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна

Рождение ребёнка
07.02.1939

Дочь: Запорожец Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна

Рождение ребёнка
02.04.1942

Дочь: Велигодская Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Вера Андреевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Анна Изотовна

Смерть
18.07.1943
Русское, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
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