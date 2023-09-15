Мартынов Андрей Никитович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти18.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: Мартынова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1924
Дочь: Мартынова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна
Рождение ребёнка
10.08.1930
Сын: Мартынов Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна
Рождение ребёнка
07.02.1939
Дочь: Запорожец Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна
Рождение ребёнка
02.04.1942
Дочь: Велигодская Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Вера Андреевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Изотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынова Анна Изотовна
Смерть
18.07.1943
Русское, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область