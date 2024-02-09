село Гусиха, село Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Гусиха

Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1687Воскресенское (Гусиха), с. вл.при р. Бездне.24½станов. кварт.230682701Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Спасский уезд
Сц. Гусиха9Князь Никол. Як. Болховский6514
С. Гусиха26Наследн. Мар. Киселевой18253

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Гусихинская волость
880. Гусиха (Воскресенское), село бывшее владельческое, при речке Бездне, дворов 210, жителей 1133, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православны Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Казанская губерния, Спасский уезд, Гусихинская волость
село Гусиха

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Гусихинская волость
с. Воскресенское, Гусихинскойсм. Гусиха.
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с. Гусиха, Гусихинскойрусские1598
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ГусихаГусихаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Спасский район
142109Гусихасело54°53'49°32'N-39-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Спасский муниципальный район, Антоновское сельское поселение
92632410106с Гусихасело
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