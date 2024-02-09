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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1687Воскресенское (Гусиха), с. вл.при р. Бездне.24½станов. кварт.230682701Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Спасский уезд
Сц. Гусиха9Князь Никол. Як. Болховский65—14
С. Гусиха26Наследн. Мар. Киселевой182—53
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
880. Гусиха (Воскресенское), село бывшее владельческое, при речке Бездне, дворов 210, жителей 1133, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православны Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Гусиха
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Воскресенское, Гусихинскойсм. Гусиха.Показать скан
с. Гусиха, Гусихинскойрусские1598Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ГусихаГусихаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142109Гусихасело54°53'49°32'N-39-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92632410106с Гусихасело