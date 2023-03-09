Мартынова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мартынов Андрей Никитович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мартынова Пелагея (Полина) Никитична
Отец ребёнка: Мартынов Никита
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мартынова Елена Никитична
Отец ребёнка: Мартынов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Никита
Смерть
1961
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)