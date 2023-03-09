Мартынова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мартынов Андрей Никитович

Отец ребёнка: не указан

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мартынова Пелагея (Полина) Никитична

Отец ребёнка: Мартынов Никита

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мартынова Елена Никитична

Отец ребёнка: Мартынов Никита

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Никита

Смерть
1961
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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