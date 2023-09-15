Ларин Григорий Наумович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ларин Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно