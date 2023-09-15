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Ларин Григорий Наумович

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Наум

Мать: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ларин Флор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ларин Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ларин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ларин Антон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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