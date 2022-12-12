Ларин Флор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ларин Григорий Наумович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Ларина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Гордеева Феодосия Флоровна
Мать ребёнка: Ларина Александра Михайловна
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Морозова Татьяна Флоровна
Мать ребёнка: Ларина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ларин Илья Флорович
Мать ребёнка: Ларина Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно