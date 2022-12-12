Ларин Флор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Флор Григорьевич

Ларин Флор Григорьевич

avatar

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ларин Григорий Наумович

Мать: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ларин Григорий Флорович

Мать ребёнка: Ларина Александра Михайловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Гордеева Феодосия Флоровна

Мать ребёнка: Ларина Александра Михайловна

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Морозова Татьяна Флоровна

Мать ребёнка: Ларина Александра Михайловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ларин Илья Флорович

Мать ребёнка: Ларина Александра Михайловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close