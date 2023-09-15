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Рыбуль Иван Антонович

Место рождения

Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads

Дата рождения

26.06.1882 ст.

Дата смерти

22.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 27.06.1882 по 1903
Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Рождение
26.06.1882 ст.

Отец: Рыбуль Антоний Бернардович

Мать: Рыбуль Анна Адамовна

Грибушки, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Крещение
27.06.1882 ст.
Прейли, Preiļu novads
Восприемники: крестьяне Донат Беч с Барбарой Рыбулёвною
Место жительства
С 1903 по 14.02.1938
Маличевский, Ново-Александровская волость, Томский уезд
Бракосочетание
23.08.1908 ст.

Жена: Рыбуль София Тимофеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1911 ст.

Сын: Рыбуль Антон Иванович

Мать ребёнка: Рыбуль София Тимофеевна

Маличевский, Ново-Александровская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Рыбуль Виктор Иванович

Мать ребёнка: Рыбуль София Тимофеевна

Маличевский, Ново-Александровская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рыбуль София Тимофеевна

Маличевский, Ново-Александровская волость, Томский уезд
Вступление в колхоз
1935
Маличевский, Ново-Александровская волость, Томский уезд
Работа или профессия
С 1935 по 1938
Маличевский, Ново-Александровская волость, Томский уезд
Колхоз им. Чапаева пос. Маличевского Должность: бригадир
Работа или профессия
С 1935 по 01.10.1937
Маличевский, Ново-Александровская волость, Томский уезд
Колхоз им. Чапаева Должность: кладовщик
Работа или профессия
С 01.10.1937 по 14.02.1938
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Колхоз им. Чапаева Должность: бригадир
Арест
14.02.1938
Маличевский, Ново-Александровская волость, Томский уезд
Осуждение
12.04.1938
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Обвинение: Партия святых Приговор: расстрел
Смерть
22.05.1938
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: расстрел
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