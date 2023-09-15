Рыбуль Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения26.06.1882 ст.
Дата смерти22.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 27.06.1882 по 1903
Рождение
26.06.1882 ст.
Отец: Рыбуль Антоний Бернардович
Мать: Рыбуль Анна Адамовна
Крещение
27.06.1882 ст.
Прейли, Preiļu novads
Восприемники: крестьяне Донат Беч с Барбарой Рыбулёвною
Место жительства
С 1903 по 14.02.1938
Бракосочетание
23.08.1908 ст.
Жена: Рыбуль София Тимофеевна
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1911 ст.
Мать ребёнка: Рыбуль София Тимофеевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Рыбуль София Тимофеевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рыбуль София Тимофеевна
Вступление в колхоз
1935
Работа или профессия
С 1935 по 1938
Колхоз им. Чапаева пос. Маличевского Должность: бригадир
Работа или профессия
С 1935 по 01.10.1937
Колхоз им. Чапаева Должность: кладовщик
Работа или профессия
С 01.10.1937 по 14.02.1938
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Колхоз им. Чапаева Должность: бригадир
Арест
14.02.1938
Осуждение
12.04.1938
Обвинение: Партия святых Приговор: расстрел
Смерть
22.05.1938
Причина смерти: расстрел