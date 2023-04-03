Рыбуль (Кожемяк) София Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбуль (Кожемяк) София Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.08.1908 ст.

Муж: Рыбуль Иван Антонович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1911 ст.

Сын: Рыбуль Антон Иванович

Отец ребёнка: Рыбуль Иван Антонович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Рыбуль Виктор Иванович

Отец ребёнка: Рыбуль Иван Антонович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рыбуль Иван Антонович

Смерть
Неизвестно