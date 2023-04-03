Рыбуль (Кожемяк) София Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.08.1908 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Рыбуль Иван Антонович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Рыбуль Иван Антонович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рыбуль Иван Антонович
Смерть
Неизвестно