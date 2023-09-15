Артемий (Купряшка) Макаров (Нечаев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Ильдей Мемешев?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Алексей (Дасайка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Лапаева Ирина Артемьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Иван Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762