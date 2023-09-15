Артемий (Купряшка) Макаров (Нечаев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий (Купряшка) Макаров (Нечаев)

Место рождения

Ширяево, Жигулевск, Самарская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Ильдей Мемешев?

Мать: не указана

Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Алексей (Дасайка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Лапаева Ирина Артемьева

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иван Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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