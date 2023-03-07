Ильдей Мемешев? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльдей Мемешев?

Ильдей Мемешев?

avatar

Место рождения

Ширяево, Жигулевск, Самарская область

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Ильдейка Нечаев

Мать ребёнка: не указана

Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Артемий (Купряшка) (Нечаев)

Мать ребёнка: не указана

Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Артюшка (Нечаев)

Мать ребёнка: не указана

Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Ермошка (Нечаев)

Мать ребёнка: не указана

Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Смерть
1735
Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close