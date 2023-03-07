Ильдей Мемешев?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смерти1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Ильдейка Нечаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Артемий (Купряшка) (Нечаев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Артюшка (Нечаев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Ермошка (Нечаев)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1735