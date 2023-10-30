Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Упоминание
1766
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#442
Упоминание
1782
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#169
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно