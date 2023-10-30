Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1766
Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#442
Упоминание
1782
Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#169
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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