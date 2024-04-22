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Трофим Никитич

Место рождения

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

До 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Никита Иванович

Мать: Фекла Ивановна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1782
Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в IV ревизии https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#170
Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Трофимович

Мать ребёнка: Катерина Ивановна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: Катерина Ивановна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Катерина Трофимовна

Мать ребёнка: Катерина Ивановна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Ивановна

Смерть
До 1807
Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Не упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 723 об.
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