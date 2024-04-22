Трофим Никитич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиДо 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Никита Иванович
Мать: Фекла Ивановна
Упоминание
1782
Упоминается в IV ревизии https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#170
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Трофимович
Мать ребёнка: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Катерина Трофимовна
Мать ребёнка: Катерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Ивановна
Смерть
До 1807
Не упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 723 об.