Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Никита Иванович
Мать: Фекла Ивановна
Упоминание
1782
Упоминается в IV ревизии https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#170
Рождение ребёнка
1793
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 507 об.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
Неизвестно