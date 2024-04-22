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Николай Никитич

Место рождения

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1770 г.р.

Дети

1793 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Никита Иванович

Мать: Фекла Ивановна

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1782
Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в IV ревизии https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#170
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Агафья

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1794
Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 507 об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Смерть
Неизвестно
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