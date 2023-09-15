Титова Ольга Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Ольга Федотова

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

До 1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Федотов Василий Федотович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1867

Муж: Титов Яков Феоктистович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1869

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шинина Евдокия Титова

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1874

Сын: Титов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1875

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1877

Дочь: Шинина Евдокия Титова

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1881
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