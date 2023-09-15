Титова Ольга Федотова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиДо 1881
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Федотов Василий Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1867
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1869
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шинина Евдокия Титова
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
13.06.1874
Сын: Титов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
27.07.1875
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
19.02.1877
Дочь: Шинина Евдокия Титова
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Смерть
До 1881