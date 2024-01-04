Шинина Евдокия Титова
Место рождения
Дата рождения19.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1877
Отец: Титов Яков Феоктистович
Мать: Титова Ольга Федотова
Бракосочетание
12.?.1895
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Шинин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.03.1901
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шинин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.06.1903
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Шинин Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно