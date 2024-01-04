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Шинина Евдокия Титова

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1877

Отец: Титов Яков Феоктистович

Мать: Титова Ольга Федотова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1895

Муж: Шинин Дмитрий Алексеевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Шинин Дмитрий Алексеевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1901

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шинин Дмитрий Алексеевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1903

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Шинин Дмитрий Алексеевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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