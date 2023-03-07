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Федотов Василий Федотович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Федот ?

Мать: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мартемьянова Екатерина Федотова

Мать ребёнка: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Титова Ольга Федотова

Мать ребёнка: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1866
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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