Федотов Василий Федотович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Федот ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мартемьянова Екатерина Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Титова Ольга Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1866