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Шаманин Матвей Никитич

Место рождения

Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Шаманин Никита Гаврилович

Мать: Шаманина Матрёна Николаевна

Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Филицата Матвеевна

Мать ребёнка: Шаманина Параскева Степановна

Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1828

Жена: Шаманина Параскева Степановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Шаманин Лаврентий Матвеевич

Мать ребёнка: Шаманина Параскева Степановна

Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Шаманина Параскева Степановна

Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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