Шаманин Матвей Никитич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Филицата Матвеевна
Мать ребёнка: Шаманина Параскева Степановна
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Шаманин Лаврентий Матвеевич
Мать ребёнка: Шаманина Параскева Степановна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Шаманина Параскева Степановна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно