Шаманина Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина Параскева Степановна

Шаманина Параскева Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Филицата Матвеевна

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Никитич

Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1828

Муж: Шаманин Матвей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Шаманин Лаврентий Матвеевич

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Никитич

Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Никитич

Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Веснинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close