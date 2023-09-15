Волкова (Пономарева) Марина Васильева
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1869
Муж: Волковъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
05.10.1876
Сын: Волковъ Сергей
Отец ребёнка: Волковъ Їоаннъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891
Сын: Волковъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Волковъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
28.06.1892
Сын: Волковъ Павелъ
Отец ребёнка: Волковъ Їоаннъ