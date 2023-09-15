Волкова (Пономарева) Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Пономарева) Марина Васильева

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.10.1869

Муж: Волковъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1876

Сын: Волковъ Сергей

Отец ребёнка: Волковъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Волковъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Волковъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
28.06.1892

Сын: Волковъ Павелъ

Отец ребёнка: Волковъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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