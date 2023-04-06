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Волковъ Їоаннъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Волковъ Семенъ

Мать: Волкова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.10.1869

Жена: Волкова Марина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1876

Сын: Волковъ Сергей

Мать ребёнка: Волкова Марина Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Волковъ Тимоѳей

Мать ребёнка: Волкова Марина Васильева

Рождение ребёнка
28.06.1892

Сын: Волковъ Павелъ

Мать ребёнка: Волкова Марина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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