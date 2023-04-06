Волковъ Їоаннъ
Место рождения
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Волковъ Семенъ
Мать: Волкова Матрена
Бракосочетание
05.10.1869
Жена: Волкова Марина Васильева
Рождение ребёнка
05.10.1876
Сын: Волковъ Сергей
Мать ребёнка: Волкова Марина Васильева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891
Сын: Волковъ Тимоѳей
Мать ребёнка: Волкова Марина Васильева
Рождение ребёнка
28.06.1892
Сын: Волковъ Павелъ
Мать ребёнка: Волкова Марина Васильева