Горскова (Бегунова) Матрёна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горскова (Бегунова) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

1894 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бегунов Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горсков Андрей Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горсков Николай

Отец ребёнка: Горсков Андрей Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горсков Андрей Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горсков Андрей Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горсков Андрей Потапович

Рождение ребёнка
10.02.1922

Сын: Горсков Иван

Отец ребёнка: Горсков Андрей Потапович

Смерть
Неизвестно

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