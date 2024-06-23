Горскова (Бегунова) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бегунов Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горсков Николай
Отец ребёнка: Горсков Андрей Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1922
Сын: Горсков Иван
Отец ребёнка: Горсков Андрей Потапович
Смерть
Неизвестно