Горсков Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горсков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горсков Андрей Потапович

Мать: Горскова (Бегунова) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горсков Анатолий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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