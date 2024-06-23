Горсков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1922
Дата смерти03.08.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горскова (Костылева) Анастасия
Рождение ребёнка
11.03.1948
Сын: Горсков Александр
Мать ребёнка: Горскова (Костылева) Анастасия
Дарьино, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горскова (Костылева) Анастасия
Смерть
03.08.1994