Горсков Иван 10.02.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горсков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1922

Дата смерти

03.08.1994

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1922

Отец: Горсков Андрей Потапович

Мать: Горскова (Бегунова) Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горскова (Костылева) Анастасия

Рождение ребёнка
18.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горскова (Костылева) Анастасия

Рождение ребёнка
11.03.1948

Сын: Горсков Александр

Мать ребёнка: Горскова (Костылева) Анастасия

Дарьино, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горскова (Костылева) Анастасия

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
03.08.1994
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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