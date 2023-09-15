Мирсковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Мирсковъ Семенъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мирсковъ Иванъ
Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мирсковъ Федоръ
Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Мирсковъ Михей
Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мирсковъ Василий
Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирскова Хавронья
Бракосочетание
Неизвестно