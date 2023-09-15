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Мирсковъ Петръ

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Мирсковъ Семенъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Мирсковъ Иванъ

Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Мирсковъ Федоръ

Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мирсковъ Михей

Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мирсковъ Василий

Мать ребёнка: Мирскова Агрофена Степанова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирскова Хавронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирскова Агрофена Степанова

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