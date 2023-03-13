Мирскова Агрофена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирскова Агрофена Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мирсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Мирсковъ Федоръ

Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мирсковъ Михей

Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мирсковъ Василий

Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирсковъ Петръ

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