Мирскова Агрофена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мирсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мирсковъ Федоръ
Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Мирсковъ Михей
Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мирсковъ Василий
Отец ребёнка: Мирсковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирсковъ Петръ