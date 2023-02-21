Шарапова (Sharapova) (Найданова (Najdanova)) Анастасия (Anastasija) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Sharapova) (Найданова (Najdanova)) Анастасия (Anastasija)

Место рождения

завод Александровский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Найданова (najdanova) ?

Мать: не указана

завод Александровский
Бракосочетание
11.02.1883

Муж: Шарапов Феодор (Feodor)

Рождение ребёнка
30.09.1891

Сын: Шарапов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Шарапов Феодор (Feodor)

Александровск Пермской области
Рождение ребёнка
06.05.1901

Дочь: Козлова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Шарапов Феодор (Feodor)

Александровск, Пермский край, Россия
Смерть
Неизвестно
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