Шарапова (Sharapova) (Найданова (Najdanova)) Анастасия (Anastasija)
Место рождениязавод Александровский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Найданова (najdanova) ?
Мать: не указана
завод Александровский
Бракосочетание
11.02.1883
Рождение ребёнка
30.09.1891
Сын: Шарапов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Шарапов Феодор (Feodor)
Александровск Пермской области
Рождение ребёнка
06.05.1901
Дочь: Козлова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Шарапов Феодор (Feodor)
Александровск, Пермский край, Россия
Смерть
Неизвестно