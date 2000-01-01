Козлова (Шарапова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Шарапова) Александра Федоровна

Козлова (Шарапова) Александра Федоровна

avatar

Место рождения

Александровск, Пермский край, Россия

Дата рождения

06.05.1901

Дата смерти

07.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901

Отец: Шарапов Феодор (Feodor)

Мать: Шарапова (sharapova) Анастасия (Anastasija)

Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
27.04.1926

Сын: Козлов Краснослав Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Петрович

Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1931

Дочь: Микова Луиза Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Петрович

Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1931

Дочь: Микова Луиза Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Петрович

Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1934

Сын: Козлов Рудольф Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Петрович

Александровск, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Андрей Петрович

Александровск, Пермский край, Россия
Смерть
07.02.1984
Александровск, Пермский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Александровск, Пермский край, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close