Козлова (Шарапова) Александра Федоровна
Место рожденияАлександровск, Пермский край, Россия
Дата рождения06.05.1901
Дата смерти07.02.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901
Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
27.04.1926
Сын: Козлов Краснослав Андреевич
Отец ребёнка: Козлов Андрей Петрович
Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1931
Дочь: Микова Луиза Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Петрович
Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1931
Дочь: Микова Луиза Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Петрович
Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1934
Отец ребёнка: Козлов Андрей Петрович
Александровск, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Александровск, Пермский край, Россия
Смерть
07.02.1984
Александровск, Пермский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Александровск, Пермский край, Россия