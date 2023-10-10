Пуговкин Никифор Пименович
Место рождения
Дата рождения01.06.1820 ст.
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1820 ст.
ф.2132-оп.1-д.150 103об-103а
Бракосочетание
03.11.1846 ст.
ф.203-оп.745-д.1713 730об-731 Села Троицкого умершего крестьянина Герасима Яковлева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пуговкин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Пуговкина Евдокия Герасимовна
Смерть
1851