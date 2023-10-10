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Пуговкин Никифор Пименович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

01.06.1820 ст.

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1820 ст.

Отец: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Мать: Пуговкина Ефимия Кузьминична

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.150 103об-103а
Бракосочетание
03.11.1846 ст.

Жена: Пуговкина Евдокия Герасимовна

ф.203-оп.745-д.1713 730об-731 Села Троицкого умершего крестьянина Герасима Яковлева
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пуговкин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Пуговкина Евдокия Герасимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
1851
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