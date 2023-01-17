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Пуговкина Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
03.11.1846 ст.

Муж: Пуговкин Никифор Пименович

ф.203-оп.745-д.1713 730об-731 Села Троицкого умершего крестьянина Герасима Яковлева
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пуговкин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Пуговкин Никифор Пименович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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