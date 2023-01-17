Пуговкина Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1846 ст.
ф.203-оп.745-д.1713 730об-731 Села Троицкого умершего крестьянина Герасима Яковлева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пуговкин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Пуговкин Никифор Пименович
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно