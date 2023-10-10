Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Иванович

Место рождения

Татарское Алкино, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.05.1816 ст.

Дата смерти

01.10.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1816 ст.

Отец: Иван Семенович

Мать: не указана

Татарское Алкино, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1855 ст.

Сын: Карманников Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд
Смерть
01.10.1891 ст.
Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
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