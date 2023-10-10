Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.05.1816 ст.
Дата смерти01.10.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1816 ст.
Отец: Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1855 ст.
Сын: Карманников Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд
Смерть
01.10.1891 ст.
Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния