Щаев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1903
Дата смертиПосле 07.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1903
Отец: Щаев Андрей Иванович
Мать: Щаева Мария Кирилловна
Крещение
14.05.1903
Восприемники: Иван Степанович Горностаев, Мария Ивановна Щаева
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щаева Акулина
Рождение ребёнка
20.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1940
Военная служба
С 07.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щаева Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 07.09.1941
В метрике есть отметка о выдаче свидетельства