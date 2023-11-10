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Щаев Николай Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.05.1903

Дата смерти

После 07.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1906 г.р.
1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1903

Отец: Щаев Андрей Иванович

Мать: Щаева Мария Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.05.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Иван Степанович Горностаев, Мария Ивановна Щаева
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щаева Акулина

Рождение ребёнка
20.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1940

Жена: Щаева Екатерина Васильевна

Военная служба
С 07.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щаева Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 07.09.1941
В метрике есть отметка о выдаче свидетельства
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