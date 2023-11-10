Климушкина (Маркушина) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушкина (Маркушина) Мария Кирилловна

Климушкина (Маркушина) Мария Кирилловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Муж

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1875

Отец: Маркушин Кирилл Васильевич

Мать: Маркушина Пелагея Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
11.02.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иван Петрович Климушкин
Восприемник
08.04.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Матрёна Никаноровна Шитова
Восприемник
26.08.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Наталья Алексеевна Максимова
Восприемник
17.04.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Васильевич Маркушин
Восприемник
18.09.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Михаил Алексеевич Максимов
Восприемник
03.11.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Константин Петрович Климушкин
Восприемник
18.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Лаврентий Васильевич Маркушин
Восприемник
29.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Флор Алексеевич Сызганцев
Бракосочетание
08.10.1897

Муж: Щаев-Климушкин Андрей Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Климушкин Иван и запасной унтер-офицер из Верхнего Санчелеева Павел Матвеевич Пьяндин По невесте: Маркушин и Климушкин Петр
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close