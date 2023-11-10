Климушкина (Маркушина) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения30.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1875
Восприемник
11.02.1894
Иван Петрович Климушкин
Восприемник
08.04.1894
Матрёна Никаноровна Шитова
Восприемник
26.08.1894
Наталья Алексеевна Максимова
Восприемник
17.04.1895
Василий Васильевич Маркушин
Восприемник
18.09.1895
Михаил Алексеевич Максимов
Восприемник
03.11.1895
Константин Петрович Климушкин
Восприемник
18.08.1897
Лаврентий Васильевич Маркушин
Восприемник
29.08.1897
Флор Алексеевич Сызганцев
Бракосочетание
08.10.1897
Поручители по жениху: Климушкин Иван и запасной унтер-офицер из Верхнего Санчелеева Павел Матвеевич Пьяндин По невесте: Маркушин и Климушкин Петр
Смерть
Неизвестно