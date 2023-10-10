Евграф Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрёна Евграфова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шаталина Александра Евграфова
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно