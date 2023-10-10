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Евграф Игнатьев

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Игнат

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрёна Евграфова

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Цыганов Евдоким Евграфов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Цыганов Павел Евграфов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шаталина Александра Евграфова

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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