Цыганов Павел Евграфов 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Павел Евграфов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Евграф ИгнатьевДо 1800 г.р.
Супруги
Цыганова Елизавета Осипова1832 г.р.
Дети
Нойкова (Цыганова) Екатерина Павлова1857 г.р.
(Цыганова) Анна Павлова07.09.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Евграф Игнатьев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Елизавета Осипова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Нойкова (Цыганова) Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Цыганова Елизавета Осипова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

48

Рождение ребёнка
07.09.1868

Дочь: (Цыганова) Анна Павлова

Мать ребёнка: Цыганова Елизавета Осипова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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