Цыганов Павел Евграфов
мужской, родился 1829, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЕвграф ИгнатьевДо 1800 г.р.
Супруги
Цыганова Елизавета Осипова1832 г.р.
Дети
Нойкова (Цыганова) Екатерина Павлова1857 г.р.
(Цыганова) Анна Павлова07.09.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Евграф Игнатьев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Нойкова (Цыганова) Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Цыганова Елизавета Осипова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
07.09.1868
Дочь: (Цыганова) Анна Павлова
Мать ребёнка: Цыганова Елизавета Осипова
Смерть
Неизвестно