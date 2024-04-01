Корбанбике Исмагыйловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Аухадиев Миннахмет Аухадиевич
Отец ребёнка: Аухади Ялалетдинович
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1885
Дочь: Рахиля Аухадиевна
Отец ребёнка: Аухади Ялалетдинович
Рождение ребёнка
21.09.1897
Отец ребёнка: Аухади Ялалетдинович
Рождение ребёнка
02.04.1902
Сын: Аухадиев Габделаннан Аухадиевич
Отец ребёнка: Аухади Ялалетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аухади Ялалетдинович
Смерть
Неизвестно