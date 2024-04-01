Корбанбике Исмагыйловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорбанбике Исмагыйловна

Корбанбике Исмагыйловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Аухадиев Миннахмет Аухадиевич

Отец ребёнка: Аухади Ялалетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1885

Дочь: Рахиля Аухадиевна

Отец ребёнка: Аухади Ялалетдинович

Рождение ребёнка
21.09.1897

Сын: Аухадиев Юныс Аухадиевич

Отец ребёнка: Аухади Ялалетдинович

Рождение ребёнка
02.04.1902

Сын: Аухадиев Габделаннан Аухадиевич

Отец ребёнка: Аухади Ялалетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аухади Ялалетдинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close