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Аухади Ялалетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ялалетдин Хамзиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корбанбике Исмагыйловна

Рождение ребёнка
27.02.1885

Дочь: (Аухадиева) Рахиля Аухадиевна

Мать ребёнка: Корбанбике Исмагыйловна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Аухадиев Миннахмет Аухадиевич

Мать ребёнка: Корбанбике Исмагыйловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1897

Сын: Аухадиев Юныс Аухадиевич

Мать ребёнка: Корбанбике Исмагыйловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1902

Сын: Аухадиев Габделманнан Аухадиевич

Мать ребёнка: Корбанбике Исмагыйловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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