Аухади Ялалетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ялалетдин Хамзиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корбанбике Исмагыйловна
Рождение ребёнка
27.02.1885
Дочь: (Аухадиева) Рахиля Аухадиевна
Мать ребёнка: Корбанбике Исмагыйловна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Аухадиев Миннахмет Аухадиевич
Мать ребёнка: Корбанбике Исмагыйловна
Рождение ребёнка
21.09.1897
Мать ребёнка: Корбанбике Исмагыйловна
Рождение ребёнка
02.04.1902
Сын: Аухадиев Габделманнан Аухадиевич
Мать ребёнка: Корбанбике Исмагыйловна
Смерть
Неизвестно