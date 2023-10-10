Горбачев Прокопий Изотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачев Прокопий Изотович

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Горбачева Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Горбачева Прасковья Захаровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горбачев Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Горбачева Прасковья Захаровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горбачев Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Горбачева Прасковья Захаровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Горбачев Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Горбачева Прасковья Захаровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Прасковья Захаровна

Смерть
Неизвестно
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