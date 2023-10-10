Горбачев Прокопий Изотович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Горбачева Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Горбачева Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горбачев Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: Горбачева Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Горбачев Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Горбачева Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Горбачев Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Горбачева Прасковья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно