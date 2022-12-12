Горбачева (Толкачева) Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Толкачева) Прасковья Захаровна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Толкачев Захар Герасимович

Мать: Толкачева Пелагея Дементьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Горбачева Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Горбачев Прокопий Изотович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горбачев Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Горбачев Прокопий Изотович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горбачев Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Горбачев Прокопий Изотович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Горбачев Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Горбачев Прокопий Изотович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Прокопий Изотович

Смерть
Неизвестно
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