Горбачева (Толкачева) Прасковья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Горбачева Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Горбачев Прокопий Изотович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горбачев Федор Прокопьевич
Отец ребёнка: Горбачев Прокопий Изотович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Горбачев Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Горбачев Прокопий Изотович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Горбачев Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Горбачев Прокопий Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно